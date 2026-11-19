Śmierć 5-latka w szpitalu w Gorzowie. Poruszająca relacja personelu z ostatnich chwil chłopca

Mały pacjent został przyjęty do placówki późnym wieczorem 10 listopada. Dziecko wymagało natychmiastowej diagnostyki ze względu na silne osłabienie oraz bladość. Medycy zlecili szereg badań, zakładając początkowo powikłania po wcześniejszym urazie głowy, jednak szybko powiązali objawy z jamą brzuszną. W lokalnych mediach pojawiły się nieoficjalne doniesienia, według których u chłopca wykryto guza wymagającego pilnej operacji. Mimo wysiłków lekarzy 5-latek zmarł po upływie kilku godzin.

Szczególne poruszenie wywołały jednak doniesienia opublikowane przez „Gazetę Wyborczą”. Na łamach dziennika jeden z pracowników gorzowskiej lecznicy opisał zachowanie 5-latka w trakcie przeprowadzanych badań.

- Gdy zwymiotował, mówił, że odkupi wybrudzone ubranie. Jakby nie chciał robić kłopotu. To nami wstrząsnęło - powiedział pracownik szpitala w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”.

Rodzina zawiadamia prokuraturę i podejrzewa błąd medyczny

W reakcji na tragedię krewni zmarłego chłopca złożyli zawiadomienie do prokuratury, zarzucając personelowi medycznemu brak odpowiedniej i szybkiej reakcji. Pierwsze przekazy medialne sugerowały, że choć aparatura diagnostyczna wykazała zmianę w jamie brzusznej kwalifikującą się do natychmiastowego zabiegu, to lekarze ostatecznie nie przeprowadzili wymaganej operacji.

Zgłoszone przez rodzinę zastrzeżenia zainicjowały oficjalne postępowanie śledczych. Prokuratura prowadzi sprawę w kierunku narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i nieumyślnego spowodowania śmierci.

Szpital w Gorzowie odpiera zarzuty. Lekarze wskazują na galopującą sepsę u 5-latka

Zupełnie inaczej przebieg zdarzeń relacjonują władze gorzowskiego szpitala, które stanowczo zaprzeczają krążącym w internecie doniesieniom. Rzecznik placówki Paweł Trzciński zapewnił, że personel nie zlekceważył stanu małego pacjenta, a oddział chirurgii dziecięcej dysponuje pełną gotowością do operowania przez całą dobę.

- W sprawie w mediach społecznościowych pojawiło się sporo nieścisłości - mówił w rozmowie z Radiem ESKA Paweł Trzciński. - Między innymi informacja o tym, że dziecko przebywało na oddziale szpitalnym 12 godzin, przebywało 7. Nieprawdą jest, że przyczyną śmierci był widoczny guz. Nie wiemy też, dlaczego dziecko w tym momencie trafiło do szpitala, a nie wcześniej.

Głos zabrał także Tomasz Grzechnik, ordynator oddziału chirurgii dziecięcej. W rozmowie z „Gazetą Wyborczą” lekarz przyznał, że zgon małego pacjenta wywołał ogromny wstrząs wśród całego personelu.

Z relacji medyków wynika, że rezultaty badań świadczyły o rozwijającej się sepsie oraz ciężkim zakażeniu organizmu. Zespół lekarski ocenił stan 5-latka jako krytyczny i uznał, że podjęcie natychmiastowej interwencji chirurgicznej mogłoby doprowadzić do zgonu bezpośrednio na stole operacyjnym. Pacjentowi zaaplikowano sterydy, antybiotyki i wdrożono leczenie wspomagające, ale nad ranem nastąpiło gwałtowne załamanie funkcji życiowych. Choć reanimacja chłopca trwała godzinę, lekarzom nie udało się go uratować.

Wyniki sekcji zwłok 5-latka z Gorzowa. Prokuratura czeka na szczegółowe opinie biegłych

Przeprowadzona sekcja zwłok pozwoliła na sformułowanie wstępnych wniosków dotyczących zgonu dziecka. Jako bezpośrednią przyczynę śmierci wskazano ostrą niewydolność krążeniowo-oddechową wywołaną niedrożnością przewodu pokarmowego.

Prowadzący postępowanie prokuratorzy zaznaczają, że w przypadkach oceniających prawidłowość leczenia wstępne wyniki sekcyjne są niewystarczające do wydania wiążących decyzji procesowych. Z tego powodu śledczy zapowiedzieli już zlecenie dodatkowych specjalistycznych ekspertyz.

- Taka opinia po sekcji zwłok, to w sprawach lekarskich nie jest wystarczająca dla podjęcia decyzji procesowej, więc będą na pewno też powoływani inni biegli - powiedział Radiu ESKA prokurator Jacek Wasilewski.

Na potrzeby dalszych analiz specjaliści zabezpieczyli odpowiedni materiał histopatologiczny. Prokuratura spodziewa się, że szczegółowe rezultaty tych badań będą gotowe za około miesiąc.

Prokuratura Regionalna w Szczecinie przejmuje śledztwo w sprawie śmierci chłopca

Według doniesień Polskiej Agencji Prasowej zapadła decyzja o przeniesieniu postępowania do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie. Śledczy niezmiennie badają sprawę pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci oraz narażenia pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, a dotychczas żadna osoba nie usłyszała w tej sprawie zarzutów.

Kluczowe dla wyjaśnienia tragedii będą ekspertyzy przygotowane przez niezależnych biegłych sądowych. To one ostatecznie wykażą, czy do zgonu 5-latka doprowadziła błyskawicznie postępująca choroba, czy też w procesie leczenia popełniono błędy sugerowane przez rodzinę.

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