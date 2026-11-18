Polska pokonała faworyzowaną Turcję 79:77 w eliminacjach do EuroBasket Woman 2027. Podopieczne Karola Kowalewskiego w grupie zajmują drugie miejsce, wyprzedzając Izrael i Czarnogórę. Jeżeli wybronią pozycję w meczach w lutym, awansują na pierwszą wielką imprezę od 12 lat.Do przerwy przyjezdne prowadziły 50 do 38. Co się wydarzyło w szatni? Mówi trener biało-czerwonych:

Jeżeli chodzi o takie taktyczne rzeczy, zrobiliśmy dwie małe zmiany. Nie chcę powiedzieć, że się pobudziliśmy jeszcze dodatkowo, ale czasami te mocniejsze słowa są ważne w takich meczach, bo nie ma nic ważniejszego, niż mecze reprezentacji. Nie chcę mówić o szczegółach, ale jak widać zafunkcjonowało.

Na boisku najlepsza była reprezentantka Polski Stephanie Mavunga - 25 punktów i 11 zbiórek.