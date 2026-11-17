Tradycyjna "gięta" i chipsy są passe. Placuszki z serka wiejskiego najlepszą "Zdrową przekąską dla kibica"! Tak uznało jury konkursu organizowanego przez sanepid w Gorzowie.

Spośród 250 propozycji uczniów klas 4-8 wybrano trzy najlepsze. Najsmaczniejsze okazały się placuszki Janka Poszadela:

Wykonuje się je dodając serek wiejski, dwa jajka, mąkę, trochę soli i oregano. To wszystko dajemy do piekarnika - wyjaśnia Janek.

Na drugim miejscu Kulki Mocy Aleksandry Stasińskiej

Są stworzone z ryżu, jest w nich trochę mąki, kakao i banan. To alternatywa dla zwykłych ciastek - mówi Ola.

Trzecia lokata dla Hani Mirosławskiej za nachosy z trzema sosami:

Ugniatamy ciasto, potem do piekarnika. Jeżeli chodzi o sosy, najpierw pieczemy niektóre warzywa, a potem je blendujemy - mówi Hania.

Zwycięzca zgarnął air fryer'a. Była to 4 edycja konkursu.