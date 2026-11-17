Od początku roku na lubuskich drogach jest mniej wypadków oraz mniej osób zabitych i rannych niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Niestety wciąż nie brakuje kierowców, którzy zdrowie i życia innych mają za nic.- To co pokazują nagrania z tych samochodowych kamerek, to ciężko ująć słowami. Są tam wyprzedzania na przejściu dla pieszych, niestosowanie się do znaku STOP przy przejazdach kolejowych, wyprzedzanie pod prąd czy pasem awaryjnym na autostradzie - mówi Maciej Kimet, rzecznik lubuskiej policji.

Każde zgłoszenie może pomóc w ustaleniu kierowcy-pirata i pociągnięciu go do odpowiedzialności. Musi on ponieść konsekwencje swojego nieodpowiedzialnego zachowania.

Nagrania niebezpiecznych zachowań kierowców można przesyłać na adres [email protected].