Medycy czekają na szczegółowe wyniki badań histopatologicznych zleconych przez śledczych. W sprawie w mediach społecznościowych pojawiło się sporo nieścisłości - mówi Paweł Trzciński, rzecznik szpitala wojewódzkiego w Gorzowie:

M. in. informacja o tym, że dziecko przebywało na oddziale szpitalnym 12 godzin, a przebywało 7. Nieprawdą jest, że przyczyną śmierci był widoczny guz. Nie wiemy też, dlaczego dziecko trafiło do szpitala w określonym momencie, a nie np. dzień wcześniej.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa złożyła rodzina, sprawę od czwartku [12.11] bada gorzowska prokuratura.

Wciąż bez zarzutów w sprawie śmierci 5-latka w gorzowskim szpitalu. Śledczy zapowiadają, że nie wystarczą dodatkowe badania, zlecone po sekcji zwłok. W sprawie powołani zostaną kolejni biegli.

​Wstępną przyczyną śmierci 5-latka, ustaloną w trakcie poniedziałkowej [16.11] sekcji zwłok była ostra niewydolność krążeniowo oddechowa w przebiegu niedrożności przewodu pokarmowego. Więcej wyjaśnią badania histopatologiczne, na ich wynik trzeba poczekać około miesiąca. - mówi Jacek Wasilewski z prokuratury w Gorzowie:

Taka opinia po sekcji zwłok, w sprawach lekarskich nie jest wystarczająca do podjęcia decyzji procesowych, dlatego będą też powoływani inni biegli.

Na dzisiaj wiadomo, że sprawa zostanie przeniesiona z prokuratury rejonowej w Gorzowie do Szczecina. To tamtejsi śledczy podejmą decyzję o ewentualnych przesłuchaniach w sprawie.