Podpalił i sam zaalarmował służby i mieszkańców. 42-latek w rękach mundurowych

W piątek w nocy [13.11] strażacy zostali wezwani do pożaru garażu przy ulicy Dąbroszyńskiej w Gorzowie. O ogniu mieszkańców pobliskich domów zaalarmował świadek. W trakcie interwencji na miejscu był także policjant, który mieszka w okolicy i przekazał nagrania z monitoringu.

Szybko okazało się, że mężczyzna, który budził w nocy mieszkańców i informował o pożarze, stał się podejrzewanym o podpalenie. 42-latek był nietrzeźwy- miał promil alkoholu w organiźmie. Spaleniu uległ dwustanowiskowy garaż oraz auto, które było w środku. Trzech pokrzywdzonych złożyło zawiadomienia o przestępstwie. Stracty ocenili na 200 tysięcy zlotych.

Podpalacz usłyszał trzy zarzuty, do których się przyznał. Dostał dozór policji.