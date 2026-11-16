Podpalił i sam zaalarmował służby i mieszkańców. 42-latek w rękach mundurowych

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-11-16 15:27

Pijany podpalacz sam wzniecił pożar, a później budził mieszkańców. Dlaczego tak robił?- 42-latek nie umiał wyjaśnić. Usłyszał zarzuty zniszczenia mienia, grozi mu do 5 lat więzienia. Straty to 200 tysięcy złotych.

Zatrzymany przez policję 42-letni podpalacz stoi tyłem do mundurowego. O pożarze w Gorzowie przeczytasz na Eska Gorzów.
Autor: Lubuska Policja/ Materiały prasowe

W piątek w nocy [13.11] strażacy zostali wezwani do pożaru garażu przy ulicy Dąbroszyńskiej w Gorzowie. O ogniu mieszkańców pobliskich domów zaalarmował świadek. W trakcie interwencji na miejscu był także policjant, który mieszka w okolicy i przekazał nagrania z monitoringu.

Szybko okazało się, że mężczyzna, który budził w nocy mieszkańców i informował o pożarze, stał się podejrzewanym o podpalenie. 42-latek był nietrzeźwy- miał promil alkoholu w organiźmie. Spaleniu uległ dwustanowiskowy garaż oraz auto, które było w środku. Trzech pokrzywdzonych złożyło zawiadomienia o przestępstwie. Stracty ocenili na 200 tysięcy zlotych.

Podpalacz usłyszał trzy zarzuty, do których się przyznał. Dostał dozór policji.

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