Nie było ich widać. Jeden z pieszych zginął na miejscu. Zakładajcie odblaski!

Na Drodze Krajowej nr 31 działali policjanci, strażacy i prokuratura. W świąteczną środę [11.11] w Ługach Górzyckich poboczem szło dwóch mężczyzn, nie mieszkających w okolicy. Poruszali się oni w nieodpowiedni sposób. Około godz. 18.30 doszło do dramatu.

- Potrącony został 51-latek, a jego 43-letni towarzysz nie doznał żadnych obrażeń. Kierujący Fordem Mondeo, 54-latek był trzeźwy. Piesi nie mieli elementów odblaskowych - mówi Ewa Murmyło, rzecznik Komendy Powiatowej w Słubicach.

Na miejscu działały dwa zastępy strażaków oraz pogotowie. Droga przez kilka godzin była zablokowana.

Mundurowi będą wyjaśniać przebieg zdarzenia. Ewentualni świadkowie zdarzenia proszeni są o kontakt pod numerem telefonu 112 lub z komendą policji. Policjanci apelują, by po zmroku używać odblasków, dzięki którym piechur jest widoczny dla kierowcy z 200 metrów.