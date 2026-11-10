Fikcyjna giełda i realne długi. Uwierzyła fałszywemu brokerowi

43-latka, instruowana przez fałszywego brokera, zainstalowała specjalną aplikację na telefonie oraz założyła nowy rachunek. Wpłaciła 10 tysięcy złotych. Widząc rzekome zyski, zaciągnęła kredyt - 120 tysięcy złotych. Gotówkę przekazała kurierowi, który pojawił się w umówionym miejscu. Podobnie zrobiła tak jeszcze dwa razy.

Gdy "zarobiona" kwota sięgnęła 200 tysięcy dolarów, kobieta chciała je wypłacić. Jednak, żeby to zrobić musiała zapłacić kaucję. Nie mogła wziąć już kredytu, więc o pieniądze poprosiła rodzinę. Wtedy bliski uświadomił jej, że padła ofiarą oszustwa.

Kobieta w sumie straciła prawie aż 240 tysięcy złotych. Gdyby nie rodzina, mogłaby stracić więcej. Cały proceder trwał prawie 4 miesiące. Policja przestrzega przed wirtualnym inwestowaniem. Trzeba dokładnie zweryfikować firmę czy osobę, która jest po drugiej stronie telefonu czy komputera.