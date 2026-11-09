Marysia Kukurowska lubi zdobywać medale, więc z mistrzostw świata przywiozła ich osiem

4 złot​e, tyle samo srebrnych i statuetka najlepiej zapowiadającego się pływaka. To dorobek Marysi Kukurowskiej na Mistrzostwach Świata w Pływaniu Osób z Zespołem Downa.

Dla 13-letniej gorzowskiej pływaczki był to debiut na zawodach tej rangi. Z Portugalii wróciła z workiem medali, trudno się dziwić, że była z siebie bardzo zadowolona.

Lubię medale, bardzo lubię je wygrywać - mówi Marysia Kukurowska.

Z Marysią, po jej powrocie z championatu w Portugalii, spotkał się prezydent miasta i wręczył jej czek na 20 tys. zł.

To piękne dla rodziny, dla Marysi, ale także środowiska, bo okazuje się, że jak się chce, to można robić wspaniałe rzeczy. Pokazuje to, że sport jest wspaniałą formą również rehabilitacji. A przy tym okazją do osiągania wspaniałych sukcesów, bo mistrzostwo świata to coś wyjątkowego - mówi Jacek Wójcicki.

Marysia trenuje pływanie od 5 lat. Na co dzień korzysta z basenu na Słowiance, ćwiczy pod okiem trenerów z Gorzowskiego Startu. Jej marzeniem jest udział w Olimpiadzie.