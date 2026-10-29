Studenci architektury pokazali jak widzą Zawarcie w przyszłości

Głównie chodziło nam o to, żeby łączyć ludzi, bo tego w tych czasach brakuje. Chciałyśmy stworzyć miejsce, w którym ludzie mogliby wspólnie spacerować, pielęgnować ogród.

Skupiałyśmy się na tym, żeby budynek był możliwie ergonomiczny, ale nie pominęłyśmy architektonicznej idei, żeby budynek był też efektowny - mówią laureatki konkursu.