Studenci architektury pokazali jak widzą Zawarcie w przyszłości

Budynki z wygodnymi, ale niedrogimi mieszkaniami, z dużą ilością miejsc wspólnych. Tak zabudowaliby gorzowskie Zawarcie studenci architektury Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Prace powstały na konkurs ogłoszony przez Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
Studenci pracując w zespołach wykonali 8 koncepcji. Jury oceniało komfort mieszkańców, ekologię, koszty budowy i utrzymania. Najwięcej punktów zdobyła praca Julity Zych i Natalii Orczyk
Głównie chodziło nam o to, żeby łączyć ludzi, bo tego w tych czasach brakuje. Chciałyśmy stworzyć miejsce, w którym ludzie mogliby wspólnie spacerować, pielęgnować ogród.
Skupiałyśmy się na tym, żeby budynek był możliwie ergonomiczny, ale nie pominęłyśmy architektonicznej idei, żeby budynek był też efektowny - mówią laureatki konkursu.
Prezes Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego zapewnia, że pomysły studentów będą wykorzystane w przyszłych realizacjach.
Jeżeli chcemy budować dla młodych, to musimy zapytać ich o zdanie, jak widzą swoją przestrzeń do życia - mówi Tomasz Gierczak, prezes GTBS.
GTBS przygotowuje się do budowy kolejnego budynku przy ul. Grobla.
Kolejną lokalizacją będzie ul. Przemysłowa. To do niej swoje pomysły przedstawili studenci. Ta inwestycja planowana jest na rok 2030.