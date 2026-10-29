Studenci architektury pokazali jak widzą Zawarcie w przyszłości

Sebastian Górny
2026-10-29 17:44

Rozstrzygnięty został konkurs architektoniczny ogłoszony przez Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego przygotowali 8 propozycji zabudowania gorzowskiego Zawarcia.

Studentki z dyplomami stoją obok projektów architektury Zawarcia. O konkursie GTBS przeczytasz na Eska Gorzów.
Autor: SG

Budynki z wygodnymi, ale niedrogimi mieszkaniami, z dużą ilością miejsc wspólnych​. Tak zabudowaliby gorzowskie Zawarcie studenci architektury Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Prace powstały na konkurs ogłoszony przez Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Studenci pracując w zespołach wykonali 8 koncepcji. Jury oceniało komfort mieszkańców, ekologię, koszty budowy i utrzymania. Najwięcej punktów zdobyła praca Julity Zych i Natalii Orczyk

Głównie chodziło nam o to, żeby łączyć ludzi, bo tego w tych czasach brakuje. Chciałyśmy stworzyć miejsce, w którym ludzie mogliby wspólnie spacerować, pielęgnować ogród.

Skupiałyśmy się na tym, żeby budynek był możliwie ergonomiczny, ale nie pominęłyśmy architektonicznej idei, żeby budynek był też efektowny - mówią laureatki konkursu.

Gorzów: GTBS
Autor: SG

Prezes Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego zapewnia, że pomysły studentów będą wykorzystane w przyszłych realizacjach.

Jeżeli chcemy budować dla młodych, to musimy zapytać ich o zdanie, jak widzą swoją przestrzeń do życia - mówi Tomasz Gierczak, prezes GTBS.

GTBS przygotowuje się do budowy kolejnego budynku przy ul. Grobla.

Kolejną lokalizacją będzie ul. Przemysłowa. To do niej swoje pomysły przedstawili studenci. Ta inwestycja planowana jest na rok 2030.

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