Stal Gorzów na plus

Stal Gorzów wychodzi na prostą. Obecny sezon klub ma zakończyć na plusie​.

Sprawozdanie z działalności Stal przedstawiła na ostatniej sesji Rady Miasta, podobnie jak inne spółki, w których udziałowcem jest miasto Gorzów.

W porównaniu do roku 2025 sprzedaż wzrosła z 18,5 mln zł po ponad 21 mln zł. Same dochody z biletów, karnetów i gadżetów wzrosły o 1,3 mln zł.

To wszystko sprawia, że klub zakończy rok z zyskiem 500 tys. zł i dodatnimi kapitałami własnymi. Pozwoli to uzyskać licencję zwykłą na przyszły sezon.

Mamy zabezpieczoną kadrę zwodniczą, więc tu nie ma żadnych zagrożeń, że nie wystartujemy. Będąc w procesie licencji nadzorowanej nie ma mowy o rolowaniu długów. Obecnie jesteśmy cały czas pod nadzorem biegłych z Ekstraligi Żużlowej - mówi Magdalena Ciszek-Kozłowska, dyrektor Stali Gorzów.

Klub żużlowy ma dwa kredyty na niemal 6 mln zł. Jak zapewnia dyrektor Stali, raty są płacone regularnie. Rocznie to 900 tys. zł.