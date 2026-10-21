Wellman i Sonik na Gorzowskim Forum Gospdarczym

Dorota Wellman i Rafał Sonik​ - to gwiazdy Gorzowskiego Forum Gospodarczego. Właśnie uruchomiono zapisy. To ósma edycja imprezy skierowanej do lokalnego środowiska biznesowego. Odbędzie się 20 listopada w Filharmonii Gorzowskiej.

Wśród zaproszonych gości będą m.in. przedstawiciele światowych koncernów, pierwszy raz udział weźmie kierownictwo budowanej w Gorzowie fabryki zbrojeniowej.

Swoje wystąpienia będą mieli również: Dorota Wellman, znana dziennikarka i Rafał Sonik, przedsiębiorca i uczestnik Rajdów Dakar.

Wydarzenie, które ma przede wszystkim inspirować, ma dawać potężną dawkę wiedzy, ale też być taką platformą do wzajemnej współpracy i kontaktów - mówi Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa.

Na stronie gorzowforum.pl znajduje się formularz zgłoszeniowy. Osoby, które chcą wziąć udział, muszą go wypełnić. Liczba miejsc jest ograniczona.