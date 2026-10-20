Rewolucja w sztabie szkoleniowym Stali Gorzów. Są nowe nazwiska

Do jego sztabu szkoleniowego mają dołączyć także starzy znajomi, z czasów pracy w Stali Rzeszów - Tomasz Proszowski jako kierownik drużyny i Grzegorz Węglarz, jako toromistrz. Oznacza to, że ze swoimi funkcjami pożegnają się także Marcin Kozdraś i Jarosław Gała.

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Odpowiedzialny ostatnio za pracę z młodzieżą Jerzy Rembas, ma z kolei ponownie pracować jako mechanik.

Umowy z nowym sztabem mają być zawarte jeszcze w tym tygodniu.