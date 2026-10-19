Kolejne podejście do remontu ul. Krasińskiego i Kazimierza Wielkiego

Sebastian Górny
2026-10-19 16:52

Miasto szykuje się do ponownego przetargu. W pierwszym postępowaniu nie było żadnych zgłoszeń. Urzędnicy chcą, żeby prace wykonane zostały w pierwszej połowie 2027 roku.

Gorzów: Urząd Miasta
Autor: SG Urząd Miasta Gorzowa

Będzie nowy przetarg na przebudowę ulic Krasińskiego i Kazimierza Wielkiego​.

Gorzowski magistrat chce go ogłosić wkrótce. Przy pierwszym postępowaniu nie pojawiły się żadne oferty. 

Celem jest wyłonienie wykonawców jeszcze w tym roku. Miasto zakłada, że prace mogłyby rozpocząć się pod koniec tego roku. Ich zakończenie planowane jest w pierwszym półroczu 2027 roku.

Na ul. Krasińskiego, na odcinku o długości około 163 m, zmodernizowana zostanie nawierzchnia jezdni, a także wyremontowane chodniki.

Na Kazimierza Wielkiego przebudowana zostanie nawierzchnia wraz z wykonaniem wyniesienia skrzyżowania. Do tego miejsca postojowe i chodnik.

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