Kolejne podejście do remontu ul. Krasińskiego i Kazimierza Wielkiego

Będzie nowy przetarg na przebudowę ulic Krasińskiego i Kazimierza Wielkiego​.

Gorzowski magistrat chce go ogłosić wkrótce. Przy pierwszym postępowaniu nie pojawiły się żadne oferty.

Celem jest wyłonienie wykonawców jeszcze w tym roku. Miasto zakłada, że prace mogłyby rozpocząć się pod koniec tego roku. Ich zakończenie planowane jest w pierwszym półroczu 2027 roku.

Na ul. Krasińskiego, na odcinku o długości około 163 m, zmodernizowana zostanie nawierzchnia jezdni, a także wyremontowane chodniki.

Na Kazimierza Wielkiego przebudowana zostanie nawierzchnia wraz z wykonaniem wyniesienia skrzyżowania. Do tego miejsca postojowe i chodnik.