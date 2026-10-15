Ogień w mieszkaniu, kobieta na balkonie, strażacy w akcji

Chwile grozy przeżyli mieszkańcy ul. Budowlanych 13 w Gorzowie. Dzisiaj [czwartek, 15.10] w nocy, tuż po północy, służby zostały zaalarmowane o pożarze w bloku na pierwszym piętrze. Najpierw pojawiły się trzy zastępy strażaków. Zastali kobietę na balkonie płonącego mieszkania. Przy użyciu specjalistycznej drabiny bezpiecznie ściągnęli kobietę na ziemię.

- Pierwszej pomocy medycznej udzielili poszkodowanej strażacy. Doznała ona poparzeń pierwszego stopnia opuszków placów prawej ręki. Następnie zaopiekowali się nią ratownicy medyczni. Na czas działań ewakuowano 20 osób. Gaszenie ognia trwało do godz. 3. Po oddymieniu budynku i sprawdzeniu obecności tlenku węgla, nie stwierdziliśmy zagrożenia - przekazuje Karol Brzozowski, rzecznik gorzowskich strażaków.

Spłonęło częściowo wyposażenie mieszkania. Co spowodowało pożar na ta chwilę nie wiadomo. Przyczyny mają ustalić policjanci wraz ze specjalistami.

Teoria Krzysztof Rutkowskiego ws. afery Michała Kołodziejczaka / RAPORT / 2026 10 15

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