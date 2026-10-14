Zapowiada się kilkugodzinne zmaganie z Kłodawką.

Spływ dla twardzieli.

W sobotę (17.10) ostatnia w tym sezonie miejska wyprawa kajakowa Kłodawką.

W przeciwieństwie do wrześniowego spływu dla całych rodzin, ten jest określony jako bardzo trudny. Udział weźmie tylko 10 kajaków jednoosobowych.

Ten spływ wymaga większego zaangażowania, trochę większych umiejętności, bo tam płyniemy jedynkami. To będzie wielogodzinny spływ, który może potrwać nawet 9 godzin - mówi Ireneusz Kalitko, organizator.

Organizatorzy zapewniają ​kajak, wiosło, kamizelkę, opiekę komandora spływu, instruktaż ratownika i ubezpieczenie.

Link do zapisów znajdziecie na Facebooku Stowarzyszenia EuroJumelages.