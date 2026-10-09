Stoją przy wejściach i na terenie szkół. Policja apeluje o spokój

Zwiększona obecność funkcjonariuszy w pobliżu szkół i innych placówek oświatowych, ma przede wszystkim zapewnić większy komfort i poczucie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom.

270 kilometrów na godzinę i śmiertelny wypadek.

Na co zwracają uwagę?- mówi Maciej Kimet, rzecznik KWP w Gorzowie:

Na agresywne zachowania, osoby budzące uzasadnione podejrzenie, oraz sygnały dotyczące posiadanych niebezpiecznych przedmiotów. Jesteśmy w stałym kontakcie z dyrektorami szkół, żeby na bieżąco wymieniać informacje. Każdy sygnał dotyczący jakiekolwiek niebezpiecznej sytuacji będzie traktowany priorytetowo.

Dzisiaj [09.10] do gorzowskich szkół przyszło mniej uczniów, żadne zajęcia jednak nie zostały odwołane.

W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy niezwłocznie dzwonić na numer alarmowy 112.