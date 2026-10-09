Stoją przy wejściach i na terenie szkół. Policja apeluje o spokój

K.Bar
2026-10-09 12:40

Lubuscy mundurowi prowadzą wzmożone kontrole prewencyjne. Apelują o spokój i nie powielanie niesprawdzonych informacji.

policja szkoła
Autor: Materiały Lubuskiej Policji/ Materiały prasowe

Zwiększona obecność funkcjonariuszy w pobliżu szkół i innych placówek oświatowych, ma przede wszystkim zapewnić większy komfort i poczucie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom.

270 kilometrów na godzinę i śmiertelny wypadek.

Na co zwracają uwagę?- mówi Maciej Kimet, rzecznik KWP w Gorzowie:

Na agresywne zachowania, osoby budzące uzasadnione podejrzenie, oraz sygnały dotyczące posiadanych niebezpiecznych przedmiotów. Jesteśmy w stałym kontakcie z dyrektorami szkół, żeby na bieżąco wymieniać informacje. Każdy sygnał dotyczący jakiekolwiek niebezpiecznej sytuacji będzie traktowany priorytetowo. 

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W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy niezwłocznie dzwonić na numer alarmowy 112.

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