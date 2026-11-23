Śledztwo Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim i zatrzymania w kraju

Gorzowska Prokuratura Okręgowa prowadzi postępowanie wymierzone w przestępczość związaną z gromadzeniem zakazanych treści określanych skrótem CSAM (Child Sexual Abuse Material). Są to nielegalne materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci, które znalazły się w centrum zainteresowania organów ścigania.

Między 28 października a 6 listopada 2026 roku funkcjonariusze przeprowadzili akcję w różnych regionach Polski, zatrzymując łącznie czterech mężczyzn. Każdemu z podejrzanych przedstawiono już zarzuty z art. 202 § 4a Kodeksu karnego.

Tysiące nielegalnych plików na komputerach i telefonach podejrzanych

Pierwsze uderzenie miało miejsce 28 października w województwie wielkopolskim, gdzie w ręce służb wpadł 46-latek. Śledczy przeszukali używany przez niego zewnętrzny dysk twardy i znaleźli tam minimum 17 filmów oraz 14 zdjęć o zakazanej treści, co skutkowało postawieniem zarzutów jeszcze w dniu zatrzymania.

Tego samego dnia, czyli 28 października, w tym samym województwie zatrzymano również 45-letniego mężczyznę. Podczas kontroli jego laptopa funkcjonariusze zabezpieczyli siedem nagrań wideo ukazujących wykorzystywanie małoletnich, a podejrzany usłyszał zarzut dobę później.

Rekordową liczbę nielegalnych plików gromadził jednak 23-latek z województwa dolnośląskiego. Z ustaleń mundurowych wynika, że na swoim komputerze przechowywał on 38 filmów oraz aż 13 932 pliki graficzne z zakazanymi treściami, za co usłyszał zarzuty 29 października.

Ostatnie z zatrzymań przeprowadzono 5 listopada na terenie województwa małopolskiego, gdzie ujęto 30-letniego mężczyznę. Policjanci sprawdzili dwa należące do niego smartfony, na których odkryli w sumie cztery nagrania wideo oraz 53 zdjęcia, a formalne zarzuty przedstawiono mu kolejnego dnia.

Ochrona małoletnich ofiar przestępstw

- Postępowanie pozostaje w toku. Prokurator gromadzi i analizuje materiał dowodowy. Dobro małoletnich pokrzywdzonych jest dla prokuratury priorytetem, dlatego nie udzielamy informacji o ich danych osobowych ani o szczegółach, które mogłyby pozwolić na ich identyfikację – podkreśla prok. Jacek Wasilewski z Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Prowadzący sprawę zwracają uwagę, że czyny związane z treściami ukazującymi krzywdzenie seksualne najmłodszych to jedne z najcięższych przestępstw uderzających w dobro dzieci. Właśnie z tego powodu organy ścigania systematycznie organizują skoordynowane akcje na obszarze całego państwa.

Dozór policji i zakazy dla podejrzanych

Cała czwórka podejrzanych została objęta środkami zapobiegawczymi w formie policyjnego dozoru. Oprócz tego śledczy nałożyli na mężczyzn zakaz ściągania i udostępniania w sieci treści, które naruszają prawnie chronione dobra pokrzywdzonych dzieci, co dotyczy zarówno systemów informatycznych, jak i sieci telekomunikacyjnych.

- Na obecnym etapie postępowania prowadzone są dalsze czynności dowodowe. Ich celem jest pełne wyjaśnienie okoliczności sprawy oraz analiza zabezpieczonych materiałów elektronicznych – informuje prok. Jacek Wasilewski.

Trwa analiza dowodów

Przedstawiciele prokuratury zaznaczają, że śledztwo wciąż się toczy, a zebrane dotychczas dowody poddawane są wnikliwej ocenie. Równocześnie śledczy przypominają o funkcjonującej w polskim systemie prawnym zasadzie domniemania niewinności, zgodnie z którą samo ogłoszenie zarzutów nie przesądza jeszcze o winie podejrzanych. Ostateczny wyrok w kwestii ich odpowiedzialności wyda sąd.

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QUIZ. Wiesz, ile lat grozi za to przestępstwo? W kilku przypadkach możesz doznać szoku Pytanie 1 z 20 Jaka kara grozi za dostarczenie alkoholu osobie małoletniej? do 1 roku więzienia do 2 lat więzienia do 3 lat więzienia Następne pytanie