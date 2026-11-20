W Gorzowie odbyło się Forum Gospodarcze. To szansa dla lokalnych startupów.

W gorzowskiej filharmonii​ kolejny raz spotkali się przedstawiciele lokalnego biznesu i samorządowcy.

To wydarzenie, na którym uczymy się, wymieniamy się doświadczeniami, ale to też wydarzenie, na którym możemy zawiązać współpracę. Wiele firm z regionu, Polski, które tu przyjeżdża prezentuje się, nawiązuje trwałe relacje - mówi Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa.

W trakcie forum pokazały się gorzowskie startupy, które mogły opowiedzieć o swoich pomysłach na biznes. Jednym z nich jest inteligentna butelka na wodę, która będzie przypominać, że warto się nawodnić.

Pojawiliśmy się tu w celu pozyskania kontaktów. Potrzebujemy kapitału, bardzo ważne dla nas jest znalezienie inwestora. Po prezentacji zgłosił się pan zainteresowany współpracą. Umówiliśmy się na rozmowy w grudniu - mówi Szymon Burdziński, współzałożyciel spółki Klario.

Gorzowskie Forum Gospodarcze zorganizowane było ósmy raz.