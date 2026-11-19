W Gorzowie i okolicach prądu nie zabraknie. Wszystko dzięki inwestycji za 260 milionów złotych. ​W Baczynie zbudowana została stacja elektroenergetyczna. To są trzy rozdzielnie na 400, 220 i 110 kV.

Do tej stacji można przyłączyć nowe obiekty: magazyny energii, farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. A także dużych odbiorców, którzy zainteresowani są strefą ekonomiczną. Dzięki temu wnioski o przyłączenie będziemy rozpatrywali szybciej - mówi Włodzimierz Mucha, wiceprezes w Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Tomasz Pisarek, prezes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej potwierdza, że dla inwestorów najważniejsze jest zapewnienie dostępu do energii elektrycznej:

Inwestycja w Gorzowie, czyli Hanwha WB Advanced System z sektora zbrojeniowego, czy kolejna w okolicach Sulęcina, nie mogłaby się odbyć, gdyby nie współpraca z PSE czy ENEĄ Operator - mówi Pisarek.

Stacja w Baczynie jest częścią magistrali elektroenergetycznej Gryfino-Poznań.