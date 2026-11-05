Nowa fabryka rakiet w Gorzowie jak legendarny zakład Stilon?

To korzyści według prezydenta Gorzowa, Jacka Wójcickiego. To ma być także impuls dla gorzowskiego biznesu i nowych przedsiębiorców:

Bardzo dużo firm będzie kooperowało. Zarówno z naszego miasta, jak i z naszego regionu. Będą tu przychodziły również firmy, które będą przenosiły swoją produkcję w okolice naszego zakładu.

Z kolei senator KO Władysław Komarnicki - budowę koreańskiej fabryki porównuje do legendarnego zakładu Stilon:

Powstaje coś większego nawet, niż Stilon. To będzie wielka sprawa, wiele osób będzie z tego powodu zadowolonych. Wiele instytucji, wielu sportowców.

Budowa i pierwszy kontrakt na pociski wyceniany jest na 14 mld złotych.