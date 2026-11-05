Progi i lepsze oznakowanie przejść chcą dla młodych piłkarzy

Samochody jak z góry zjeżdżają, a ludzie się często do pracy spieszą, to może powodować niebezpieczeństwo. Ogrom dzieci przechodzi przez to przejście i do południa i popołudniu. Rodzice zwyczajnie się o nie boją - mówi Zbigniew Pakuła, prezes Warty Gorzów.