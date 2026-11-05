Progi i lepsze oznakowanie przejść chcą dla młodych piłkarzy

Lepsze oświetlenie przejścia, progi spowalniające, dodatkowe oznakowanie. Gorzowskie kluby piłkarskie chcą, żeby zwiększyć bezpieczeństwo na pasach w pobliżu boisk.
Pismo do radnych wystosowała Warta Gorzów. Chodzi o dzieci trenujące na boiskach przy ul. Żwirowej.
Samochody jak z góry zjeżdżają, a ludzie się często do pracy spieszą, to może powodować niebezpieczeństwo. Ogrom dzieci przechodzi przez to przejście i do południa i popołudniu. Rodzice zwyczajnie się o nie boją - mówi Zbigniew Pakuła, prezes Warty Gorzów.
Interpelację w tej sprawie złożyli radni Gorzowa.
Postanowiliśmy zwrócić uwagę władz miasta na istniejący problem i doprowadzić do konkretnych działań. To przede wszystkim poprawa oznakowania, odpowiednie oświetlenie oraz rozwiązania uspokajające ruch - mówi Agnieszka Cierach, radna Gorzowa
Z kolei Stilon Gorzów zaapelował o progi na przejściu przy ul. Olimpijskiej, gdzie w październiku potrąconych zostało dwóch młodych piłkarzy wracających z treningu.