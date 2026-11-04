Kolejny raz posprzątają Kłodawkę

Posprzątajmy Kłodawkę, żeby Mikołaj mógł dopłynąć z prezentami.​ W taki sposób gorzowskie Stowarzyszenie EuroJumelages zachęca do udziału w akcji.

Sprzątanie rzeki zaplanowano na sobotę [7.11], początek o godz. 10. Zbiórka na mostku nad Kłodawką, który łączy ul. Puszkina z Wyszyńskiego. Warto wziąć ze sobą rękawice robocze i wodery, jeżeli ktoś je ma.

Pierwsze sprzątanie Kłodawki zorganizowano w ubiegłym roku. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Z rzeki wyciągnięto kilka kontenerów różnorodnych odpadów.