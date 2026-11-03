Zginął młody kierowca. Co było przyczyną tragedii na S3 w Lubuskiem?

O śmiertelnym zdarzeniu służby zostały zaalarmowane dzisiaj [ wtorek, 03.11] po godz.10. Kierowca busa należącego do firmy kurierskiej jechał w kierunku Zielonej Góry. Uderzył w tył przyczepy ciężarówki. Siła była ogromna, bo kabina busa została zmiażdżona. Jego kierowca nie miał szans.

- Mimo szybko podjętej reanimacji 22-latka nie udało się uratować. Z kolei kierującemu tirem nic się nie stało. Policja będzie badać okoliczności zdarzenia - przekazał Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca busa nie zachował odpowiedniej odległości od ciężarówki, i to miało doprowadzić do wypadku.

Trasa S3 w kierunku Zielonej Góry była zablokowana kilka godzin, tworzyły się korki. Kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami i korzystać z wyznaczonych objazdów.

Na miejscu działały cztery zastępy straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego i policja. Przyleciał także śmigłowiec LPRu.