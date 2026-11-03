Para spod Witnicy odpowie za znęcanie się nad dzieckiem. Akt oskarżenia w sądzie

Para zatrzymana została 19 grudnia minionego roku. Ówcześnie 4-miesięczny chłopiec trafił najpierw do szpitala wojewódzkiego w Gorzowie, później do lecznicy w Nowej Soli. Teraz jest w dobrym stanie, trafił pod opiekę zastępczą, tak samo jak jego 4-letni wówczas brat.

Według ustaleń śledczych, rodzice popełnili szereg zaniedbań - mówi Jacek Wasilewski z Prokuratury Okręgowej w Gorzowie:

Dziecko nie otrzymywało wystarczającej ilości pokarmu ani mieszanki mlecznej odpowiedniej dla jego wieku. Było też zaniedbane higienicznie. Mimo niepokojących objawów rodzice nie zapewnili mu pomocy medycznej.

Oskarżeni do winy się nie przyznają.Najsurowszym z szeregu zarzutów jest ten o spowodowaniu ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 20 lat pozbawienia wolności.