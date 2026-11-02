Most kolejowy można remontować. Wojewoda lubuski wydał zezwolenie

Przebudowa gorzowskiego mostu kolejowego coraz bliżej. Wojewoda wydał zgodę na inwestycję. To pierwszy etap modernizacji linii kolejowej 367, łączącej Gorzów z Poznaniem przez Międzychód.

O zezwolenie wystąpiła spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Inwestycja obejmuje częściową rozbiórkę i budowę mostu kolejowego oraz kładki pieszo-rowerowej nad Wartą. Przebudowany zostanie także tor główny wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Przypomnijmy - w lipcu wojewoda wydał zgodę na budowę nowego mostu kolejowego nad Kanałem Ulgi.

W przyszłym roku PLK rozpoczną w Gorzowie jedną z największych inwestycji. Za dwa lata rozebrane i na nowo zbudowane będą mosty kolejowe - najpierw nad kanałem, a następnie nad Wartą.

Cały czas przygotowywany jest projekt modernizacji trasy Gorzów, Skwierzyna, Międzychód w ramach programu Kolej Plus. Dokumentacja zakłada przejazd pociągów z prędkością do 160 km/h i uwzględnia elektryfikację całego odcinka.