Rozpoczęło się znakowanie miejsc schronienia na terenie województwa lubuskiego

Niebieski trójkąt na pomarańczowym kwadracie, w razie zagrożenia trzeba szukać tak oznaczonego miejsca. W Lubuskiem rusza znakowanie miejsc schronienia.

Do końca listopada tablice informacyjne pojawią się w blisko 5 tysiącach lokalizacji. Namalowany na nich będzie międzynarodowy znak obrony cywilnej – pomarańczowy kwadrat z niebieskim trójkątem oraz napis „Punkt schronienia".

Uruchomiono także stronę gdziesieukryc.pl, mieszkańcy znajdą tam lokalizację najbliższego punktu schronienia.

W Gorzowie zewidencjonowano 884 takich miejsc. To m.in urząd miasta, dominanta, biblioteka, gorzowski AWF, a także bloki na osiedlach. Punkty naniesione są na plan miasta, podane są adresy, a także koordynaty GPS i współrzędne geograficzne.

Akcja ma charakter ogólnopolski. Punkty schronienia wyznaczano na podstawie ewidencji straży pożarnej.