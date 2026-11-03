Rozpoczęło się znakowanie miejsc schronienia na terenie województwa lubuskiego

Sebastian Górny
2026-11-03 16:54

Na terenie regionu wyznaczano niespełna 5 tys. takich punktów. Każdy oznaczony będzie pomarańczowym kwadratem z niebieskim trójkątem. W Gorzowie będzie 884 takich miejsc.

Mężczyzna trzyma tabliczki z napisem Punkt schronienia i znakiem obrony cywilnej. O akcji przeczytasz na Eska Gorzów.
Autor: Lubuski Urząd Wojewódzki/ Facebook

Niebieski trójkąt na pomarańczowym kwadracie, w razie zagrożenia trzeba szukać tak oznaczonego miejsca. W Lubuskiem rusza znakowanie miejsc schronienia.

Do końca listopada tablice informacyjne pojawią się w blisko 5 tysiącach lokalizacji. Namalowany na nich będzie międzynarodowy znak obrony cywilnej – pomarańczowy kwadrat z niebieskim trójkątem oraz napis „Punkt schronienia".

Uruchomiono także stronę gdziesieukryc.pl, mieszkańcy znajdą tam lokalizację najbliższego punktu schronienia.

W Gorzowie zewidencjonowano 884 takich miejsc. To m.in urząd miasta, dominanta, biblioteka, gorzowski AWF, a także bloki na osiedlach. Punkty naniesione są na plan miasta, podane są adresy, a także koordynaty GPS i współrzędne geograficzne.

Akcja ma charakter ogólnopolski. Punkty schronienia wyznaczano na podstawie ewidencji straży pożarnej.

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