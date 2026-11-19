Szczeniaki i kocięta trafiły na Fabryczną w Gorzowie z interwencji wolontariuszy. Nie mogli ich zostawić w dotychczasowych miejscach, bo warunki były fatalne. Jednak schronisko też nie jest odpowiednie dla maluchów. Dlatego pilnie poszukiwani są odpowiedzialni właściciele.

- Siedem szczeniaczków i ich mama pilnie potrzebują bezpiecznego kąta. Maluchy mają około trzech tygodni. Cała rodzinka została odebrana z okropnych warunków. Osoba, która zdecyduje się na tymczasowy dom, nie zostanie sama. Zapewniamy wsparcie i zajmiemy się adopcjami - piszą gorzowskie Azorki.

Pomocy potrzebuje także suczka z trzema młodymi- mającymi około dwóch miesięcy. Jeden jest czarny a dwójka beżowo-podpalana. Chętni mogą im stworzyć spokojne życie. Na dom czekają także trzymiesięczne kocięta Tymon i Pumba. Bracia są zdrowi, odrobaczeni i gotowi na kochającą rodzinę.

Zainteresowani adopcjami powinni zgłosić się do gorzowskiego schroniska Azorki. Szczegóły znajdziecie na facebooku stowarzyszenia Azyl.