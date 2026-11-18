Zima Lubuskiemu niestraszna - zapewnia wojewoda. W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie służb. Tematem było przygotowanie do zbliżającej się zimy.

Straż pożarna przypomina o czyszczeniu kominów, co zapobiega pożarom gromadzącej się sadzy.

Natomiast nadzór budowlany właścicielom wielkopowierzchniowych obiektów o obowiązku oczyszczania dachów z ewentualnego śniegu i lodu.

Jesteśmy zabezpieczeni jeżeli chodzi o energię, środki potrzebne do utrzymania dróg, nie brakuje żadnych chemikaliów, jakie są do tego potrzebne. Jeżeli chodzi o zakłady ciepłownicze, są w pełnej gotowości, też nie ma tu zagrożeń - mówi Marek Cebula, wojewoda lubuski.

W regionie gotowe są 24 miejsca schronienia dla osób bezdomnych.

Szczegóły Akcja Zima ujęto na plakatach informacyjnych, wydrukowano 1200 sztuk.