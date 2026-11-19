Działania służb w październiku i w listopadzie zebrały pokaźne żniwo. Zabezpieczono ponad tysiąc urządzeń i nośników danych i ujawniono aż 2,8 miliona plików mogących zawierać treści przedstawiające seksualne wykorzystywanie małoletnich.

Treści pornograficzne na swoich sprzętach miała trójka lubuszan: 56-latek z powiatu wschowskiego oraz 36-latek i 51-latek z powiatu zielonogórskiego. Prokuratura w Gorzowie prowadzi cztery sprawy wobec: dwóch mieszkańców Wielkopolski, Dolnego Śląska i Małopolski. To trójka Polaków i Białorusin.

- Najwięcej nielegalnych materiałów miał 23-latek z województwa dolnośląskiego. Na jego przenośnym komputerze znaleziono prawie 14 tysięcy grafik i 38 filmików. Czy wszystkie zawierały zabronione treści ustalą fachowcy. Trwa analiza materiału - mówi Jacek Wasilewski z gorzowskiej prokuratury.

Zatrzymana czwórka dostała dozór policji. Jaka ostatecznie grozi im kara będzie zależeć od liczby zgromadzonego materiału czy na przykład wcześniej mieli problemy z prawem. Za samo posiadanie pornograficznych materiałów z udziałem nieletnich grozi do 5 lat pozbawienia wolności.