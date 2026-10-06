Pornografię dziecięcą pobrał przez przypadek? Do sądu trafił akt oskarżenia

Prokuratura w Gorzowie zarzuca oskarżonemu popełnienie pięciu przestępstw. Cztery czyny polegały na rozpowszechnianiu w Internecie treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Rafael S. działał na oprogramowania typu peer-to-peer o nazwie eMule. W latach 2015–2025 miał udostępnić nieustalonym użytkownikom sieci co najmniej 1501 plików graficznych i wideo.

- W miejscu zamieszkania przechowywał treści pornograficznych z udziałem małoletnich na licznych nośnikach danych jak: telefony komórkowe, nośniki pendrive, karty pamięci, dyski zewnętrzne oraz laptopy. Specjalistyczna analiza cyfrowa ujawniła w sumie 2992 pliki o takim charakterze. Rafael S. przyznał się do posiadania nielegalnych materiałów, twierdząc, że mógł je pobrać przez przypadek. Nie przyznał się natomiast do ich rozpowszechniania - mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzecznik prokuratury w Gorzowie.

Oskarżony posiada wykształcenie wyższe, jest kawalerem i nie był dotychczas karany sądownie. Ma dozór policyjny, zatrzymany został w listopadzie ubiegłego roku.

Za rozpowszechnianie pornografii dziecięcej grozi od 2 do 15 lat pozbawienia wolności, a za przestępstwo polegające na ich przechowywaniu od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

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