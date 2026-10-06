On wrócił na duży ekran. Wyjątkowy pokaz "Terminatora 2"

Sebastian Górny
2026-10-06 14:50

Odrestaurowany cyfrowo film Gorzowianie zobaczą w czwartek, w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego "Megaron". Dodatkową atrakcją będzie rozmowa z twórcą efektów specjalnych do "Terminatora" i wielu innych głośnych hollywoodzkich produkcji.

Terminator
Autor: AKPA

Hasta la vista, baby - znowu popłynie z​ dużego ekranu. "Terminator 2" do zobaczenia w gorzowskich 60 Krzesłach. Seans w czwartek [8.10] o godz. 17.45. Będzie to odrestaurowana cyfrowo wersja kultowego filmu Jamesa Camerona z Arnoldem Schwarzeneggerem w roli tytułowej.

Film nie będzie jedyną atrakcją wieczoru. Zaraz po seansie widzowie zobaczą wywiad z Stevem "Spaz" Williamsem, autorem efektów specjalnych. Rozmowę z nim nagrała Iwona Bartnicka, szefowa DKF Megaron.

Ta rozmowa trwała dwie godziny. Poruszaliśmy bardzo różne tematy; od efektów specjalnych, jak w ogóle zajął się animacją, rozmawialiśmy o naszym kinie. Z tej rozmowy, z tych ciekawostek wybrałam około 20 minut - mówi Bartnicka.

Terminator 2 wszedł do kin w 1991 roku i okazał się wielkim sukcesem kasowym.

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