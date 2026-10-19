Za groźby i nawoływanie do przemocy - trzymiesięczny areszt dla 38-latka

K.Bar
2026-10-19 12:44

Grozi mu do 3 lat więzienia. To pokłosie krwawego piątku. Dawid G. usłyszał zarzuty kierowania [11.10] gróźb wobec uczniów gorzowskiej SP nr 13 podczas transmisji na żywo na tiktoku. Publicznie nawoływał do popełnienia zbrodni zabójstwa oraz zgwałcenia.

prokuratura gorzów
Autor: kb

38-latek nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że nie miał zamiaru nikogo straszyć ani wzywać do łamania prawa. Mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzecznik prokuratury w Gorzowie:

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Twierdzeniom podejrzanego przeczą jednak zgromadzone dowody w sprawie. W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania, funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli 6 telefonów komórkowych, paralizator, oraz widoczny na nagraniu miotacz gazu. 

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Prokuratura Gorzów