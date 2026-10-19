Za groźby i nawoływanie do przemocy - trzymiesięczny areszt dla 38-latka

38-latek nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że nie miał zamiaru nikogo straszyć ani wzywać do łamania prawa. Mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzecznik prokuratury w Gorzowie:

19-latek z Ostrołęki doprowadzony do prokuratury

Twierdzeniom podejrzanego przeczą jednak zgromadzone dowody w sprawie. W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania, funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli 6 telefonów komórkowych, paralizator, oraz widoczny na nagraniu miotacz gazu.

Mężczyzna był już wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko zdrowiu, mieniu i wolności, w tym za groźby karalne.