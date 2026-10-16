Podejrzana koperta w starostwie powiatowym. Służby testowały procedury

Sebastian Górny
2026-10-16 15:33

Przez dwa dni na terenie powiatu gorzowskiego odbywały się ćwiczenia z przeciwdziałania różnorakim zagrożeniom. Scenariusz na zdarzenie w gorzowskim starostwie zakładał odebranie podejrzanej przesyłki.

Gorzów: Powiat
Autor: SG

W gorzowskim starostwie odebrano podejrzaną przesyłkę. Na miejscu pojawiły się służby. Okazało się, że w kopercie był wąglik.

To scenariusz ćwiczeń. Uczestniczyła w nich jednostka ratownictwa chemiczno-ekologicznego, przedstawiciele sanepidu i policja.

Celem było przygotowanie pracowników na tego typu niebezpieczeństwo.

Należy zobaczyć kto to przyniósł, czy to ten sam kurier co zawsze. Czy nie ma na kopercie jakichś dziwnych znaków? Czy z samej koperty coś się nie sypie? Na to powinniśmy zwracać uwagę - mówi Karol Brzozowski, oficer prasowy gorzowskiej straży pożarnej.

Gorzów: powiat
Autor: SG

Ćwiczenia przed starostwem to część szerszych działań. Przez dwa dni w różnych częściach powiatu gorzowskiego radzono sobie z różnorakimi zagrożeniami.

Nie zakładamy, żeby jakieś zagrożenia były naszą codziennością, ale co jakiś czas sytuacje kryzysowe zwyczajnie się zdarzają - mówił Krzysztof Karwatowicz, starosta gorzowski.

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