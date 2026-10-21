Jechał pijany, z zakazem i fałszywymi tablicami. Co go czeka?

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-10-21 15:23

45- latek nawarzył sobie piwa. Stanie przed sądem, a grozi mu wysoka kara grzywny, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz do 5 lat pozbawienia wolności. Policjanci zatrzymali recydywistę po pościgu.

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Autor: Lubuska Policja/ Materiały prasowe

Do zdarzenia doszło w niedzielę [18.10]. Patrol drogówki ze Strzelec Krajeńskich zwrócił uwagę na kierującego osobowym Renault, którego styl jazdy wskazywał, że może być pijany. Chcieli zatrzymać go do kontroli, ale kierowca zignorował sygnały i znaki, przyspieszył i zaczął uciekać. Po krótkim pościgu samochód uciekiniera został zablokowany, a kierujący obezwładniony i zatrzymany.

Jak się wykazało badanie alkomatem, 45-latek miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie, posiadał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów oraz miał przełożone tablice rejestracyjne od innego pojazdu. Za te występki stanie przed sądem i usłyszy wyrok.

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