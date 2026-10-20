Gorzowscy uczniowie będą mieli swój budżet

Sebastian Górny
2026-10-20 16:40

Miasto chce powołać Szkolny Budżet Obywatelski. Na początek pilotażowo w placówkach, które będą tym zainteresowane. Zasady funkcjonowania mają być wypracowane wspólnie z uczniami gorzowskich szkół.

Szkoła gorzów
Autor: mazinio Na początek uroczysty apel.

Uczniowie sami zdecydują co można zrobić dla swojej szkoły. W Gorzowie ma być uruchomiony Szkolny Budżet Obywatelski.​ Do dyspozycji będzie kilkaset tysięcy złotych. W styczniu ma ruszyć pilotaż.

Czy będzie jakiś dopuszczalny wiek dla wnioskodawców - ustalimy to w szkole. Jakie typy zadań będzie można zgłaszać, kto będzie głosował, jak będą głosować, wybierać te zadania, to ustalimy z szkolną społecznością - mówi Anna Bonus-Mackiewicz, dyrektor wydziału Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji oraz Współpracy z NGO.

Szkolny budżet wyjęty będzie z gorzowskiego budżetu obywatelskiego. Dzięki temu realizować będzie można zadania dla konkretnej szkoły. Nie będzie już wymogu ogólnodostępności.

Sprawą zajmą się radni jeszcze na październikowej sesji rady miasta.

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