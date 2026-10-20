Gorzowscy uczniowie będą mieli swój budżet

Uczniowie sami zdecydują co można zrobić dla swojej szkoły. W Gorzowie ma być uruchomiony Szkolny Budżet Obywatelski.​ Do dyspozycji będzie kilkaset tysięcy złotych. W styczniu ma ruszyć pilotaż.

Czy będzie jakiś dopuszczalny wiek dla wnioskodawców - ustalimy to w szkole. Jakie typy zadań będzie można zgłaszać, kto będzie głosował, jak będą głosować, wybierać te zadania, to ustalimy z szkolną społecznością - mówi Anna Bonus-Mackiewicz, dyrektor wydziału Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji oraz Współpracy z NGO.

Szkolny budżet wyjęty będzie z gorzowskiego budżetu obywatelskiego. Dzięki temu realizować będzie można zadania dla konkretnej szkoły. Nie będzie już wymogu ogólnodostępności.

Sprawą zajmą się radni jeszcze na październikowej sesji rady miasta.