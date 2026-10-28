Zawiniła maszyna do suszenia buraków? Duży pożar w Międzyrzeczu

W firmie przy ul. Winnica w Międzyrzeczu we wtorek [28.10] przed północą ogień pojawił się w suszarni, gdzie produkowany jest susz z cykorii korzeniowej oraz buraków cukrowych. Płomienie objęły instalację technologiczną i kominem przedostały się na dach hali. Pracownicy sami się ewakuowali.

Strażacy ugasili pożar, który prawdopodobnie swój początek miał w urządzeniu do suszenia buraków cukrowych. Akcja nie była łatwa, bo mogły zawalić się elementy konstrukcji. Biegli ustalą przebieg zdarzenia, a właściciel oszacuje straty, które raczej małe nie będą.

W działaniach trwających około trzech godzin, udział brało dziewięć zastępów straży pożarnej między innymi z Międzyrzecza, Kaławy czy z Bukowca.

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