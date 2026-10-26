Przygotowania do Wszystkich Świętych w Gorzowie

Zakaz wjazdu na cmentarz przy ul. Żwirowej​.

Bramy nekropolii zostały zamknięte dla samochodów w poniedziałek [26.10] o 15. Ponownie będzie można wjechać na jej teren dopiero 2 listopada o godzinie 7.

W zamian można skorzystać z bezpłatnego busa, który jeździ po cmentarzu. Mogą nim jeździć osoby starsze i mające kłopot z poruszaniem. Bus kursuje po stałych trasach między godzinią 9 a 14. Pojazd wozić będzie mieszkańców do soboty [31.10].

W najbliższych dniach cmentarz odwiedzać można do godziny 20. 1 i 2 listopada nekropolia otwarta będzie całą dobę.

Więcej parkingów w okolicach cmentarza przy Żwirowej w Gorzowie. 9 miejsc wyznaczyli urzędnicy dla zmotoryzowanych mieszkańców, czy przyjezdnych.

Służby spodziewają się, że najwięcej odwiedzających groby pojawi się weekend. Policja będzie kierowała ruchem na skrzyżowaniu Kosynierów Gdyńskich, Słowiańskiej, Roosevelta i Żwirowej. W zależności od natężenia ruchu wjazd w Żwirową może być zamykany już w piątek [30.10].

Dla zmotoryzowanych wyznaczono kilka parkingów: przy bramie cmentarnej A i B, przy PWiK, Warta Arenie, firmie Products. Na ul. Słowiańskiej będzie można parkować od czwartku [29.10].

Tradycyjnie w niedzielę [1.11] ul. Żwirowa będzie zamknięta. W ten dzień pod cmentarz dojechać będzie można tylko autobusami MZK i taksówkami.