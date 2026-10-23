Mironicka będzie zamknięta. Kiedy?

Uwaga kierowcy, od wtorku (27.10) Mironicka zamknięta. ​Trzeba będzie jeździć objazdami.

Utrudnienia związane są z przebudową drogi. Inwestycja obejmuje 3 km odcinek. Do tego wybudowane będą drogi gminne, w tym wschodni i zachodni odcinek tzw. ulicy Mironickiej Obwodowej. W planach jest także budowa i przebudowa skrzyżowań i zjazdów, ciągów pieszo-rowerowych, odwodnienia, oświetlenia drogowego.

Objazdy wyznaczono przez Baczynę, Marwice i Santocko: ul. Myśliborska w Gorzowie (DW 130), ul. Szczecińska w Gorzowie (DW 130), ul. Gorzowska w Baczynie (DW 130), ul. Myśliborska w Baczynie (DP 1394F), drogą powiatową w m. Marwice i wiaduktem nad drogą S-3, ul. Parkowa w Santocku (DP 1410F). Trasa zostanie odpowiednio oznakowana.

Taka organizacja ruchu ma obowiązywać do końca grudnia 2028 roku.