Siadł za kierwonicą będąc kompletnie pijanym. Grożą mu 3 lata za kratami

Sebastian Górny
2026-10-22 17:35

Tego swoistego wyczynu dokonał 54-letni mieszkaniec Kostrzyna nad Odrą. Zatrzymany został w Świecku, przez funkcjonariuszy z... Rzeszowa.

świecko
Autor: Lubuska Policja/ Materiały prasowe

Jechał rozbitym autem, miał 3 promile. Mężczyźnie grozi teraz kara do trzech lat pozbawienia wolności. Do zdarzenia doszło we wtorek [20.10] w Świecku.

Policjanci z Rzeszowa, którzy pełnią służbę na granicy polsko-niemieckiej, zatrzymali do kontroli osobowe Audi z uszkodzonym przodem. Okazało się, że kierujący nim 54-latek jest kompletnie pijany i ma blisko trzy promile alkoholu w organizmie.

Mężczyzna, mieszkaniec Kostrzyna nad Odrą, został zatrzymany i doprowadzony do komendy w Słubicach. Policjanci zabezpieczyli również jego pieniądze na poczet przyszłych kar.

Polecany artykuł:

Quiz: Skąd znasz tego bohatera? Połącz postać z serialem
Pytanie 1 z 13
Włodek Zięba
Mieczysław Hryniewicz od lat zachwyca widzów. Tak zmieniał się gwiazdor „Na Wspólnej”
 

ROLKI

policja Gorzów