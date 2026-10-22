Siadł za kierwonicą będąc kompletnie pijanym. Grożą mu 3 lata za kratami

Jechał rozbitym autem, miał 3 promile. Mężczyźnie grozi teraz kara do trzech lat pozbawienia wolności. Do zdarzenia doszło we wtorek [20.10] w Świecku.

Policjanci z Rzeszowa, którzy pełnią służbę na granicy polsko-niemieckiej, zatrzymali do kontroli osobowe Audi z uszkodzonym przodem. Okazało się, że kierujący nim 54-latek jest kompletnie pijany i ma blisko trzy promile alkoholu w organizmie.

Mężczyzna, mieszkaniec Kostrzyna nad Odrą, został zatrzymany i doprowadzony do komendy w Słubicach. Policjanci zabezpieczyli również jego pieniądze na poczet przyszłych kar.