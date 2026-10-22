Tragiczna śmierć młodego policjanta. Adrian Małecki miał zaledwie 25 lat

Gorzowska policja wydała komunikat o tragicznej śmierci starszego sierżanta Adriana Małeckiego. 25-letni funkcjonariusz stracił życie w wyniku wypadku komunikacyjnego na ulicy Kostrzyńskiej w Gorzowie Wielkopolskim, do którego doszło w środę, 21 października.

Z ogromnym smutkiem informujemy, że w wypadku drogowym, do którego doszło w środę, 21 października br., na ulicy Kostrzyńskiej, zginął starszy sierżant Adrian Małecki. 25-letni funkcjonariusz był dzielnicowym II Komisariatu Policji w Gorzowie Wielkopolskim – przekazali policjanci.

Zmarły pracował jako dzielnicowy, służąc w II Komisariacie Policji w Gorzowie Wielkopolskim. To tragiczne zdarzenie jest wielkim dramatem dla jego rodziny, przyjaciół oraz całego środowiska policyjnego, z którym był związany na co dzień.

Jego śmierć jest ogromnym ciosem dla Rodziny, Koleżanek i Kolegów oraz całej policyjnej społeczności. W tych trudnych chwilach łączymy się w bólu z Najbliższymi – podkreślono w komunikacie.

Poruszające wpisy internautów po śmierci 25-letniego funkcjonariusza

Tragiczna informacja o odejściu Adriana Małeckiego wywołała ogromny odzew. W odpowiedzi na wpis opublikowany przez gorzowską komendę, internauci masowo zamieszczali słowa wsparcia dla rodziny oraz żegnali młodego policjanta.

„Trudno znaleźć słowa, które wyrażą żal po tak wielkiej stracie. Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci. Rodzinie i bliskim składam najszczersze wyrazy współczucia” - brzmiał jeden z komentarzy pozostawionych przez użytkowników.

Pozostali komentujący również dawali wyraz ogromnemu szokowi po stracie 25-latka.

„Za szybko, zdecydowanie za szybko. Trzymaj się tam, Adrianku, do zobaczenia…” - napisał w swoim pożegnaniu inny użytkownik mediów społecznościowych.

„Mam nadzieję, że teraz jedziesz już po anielskich śladach, bezpieczny i wolny od wszelkiego bólu. Życie bywa niesprawiedliwe i trudno uwierzyć, że to naprawdę koniec. Spoczywaj w spokoju…” - podzieliła się swoim smutkiem kolejna komentująca osoba.

Kondolencje dla bliskich Adriana Małeckiego płyną z komendy

Najgłębsze słowa wsparcia popłynęły również od najwyższych przedstawicieli kierownictwa z lubuskiej jednostki policji, którzy chcieli wesprzeć krewnych zmarłego kolegi w tak bolesnym momencie.

Wyrazy współczucia popłynęły od komendanta wojewódzkiego nadinspektora Jerzego Czebreszuka i jego zastępców, a także komendant miejskiej młodszej inspektor Izabeli Cul. Przekazali oni najszczersze kondolencje w imieniu wszystkich policjantów oraz cywilnych pracowników gorzowskiej jednostki.

„Cześć Jego Pamięci!” - takimi słowami oficjalny komunikat pożegnalny zwieńczyli przedstawiciele policji.