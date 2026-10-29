Kostrzyn nad Odrą. Nietrzeźwy za kółkiem kradzionego auta

Mundurowi zatrzymali do kontroli osobowego seata. Strażnicy zauważyli zniszczoną stacyjkę i wybitą tylną szybę. Dodatkowo w bagażniku szybko znalazły się niemieckie tablice i dowód rejestracyjny samochodu.

Mundurowi sprawdzili bazę - okazało się, że wóz kilka dni temu został skradziony na terenie Niemiec. Kierowca nie był w stanie wskazać właściciela, przekonywał funkcjonariuszy, że samochód miał tylko dostarczyć do Polski, za co miał dostać 500 złotych.

Dodatkowe problemy wynikły z kontroli alkomatem. W organizmie obywatela Ukrainy były blisko 2 promile alkoholu.

Wartość pojazdu oszacowano na około 65 tysięcy złotych. 52-latek odpowie za paserstwo, używanie tablic rejestracyjnych z innego pojazdu i jazdę na podwójnym gazie.