Gorzów solidarny z Krakowem. Wielki napis na Arenie

W poniedziałek [09.11] kulturalna działalność w mieście wraca powoli do normy. Bez zmian odbywają się Gorzowskie Spotkania Teatralne, "Zapętlona" poprzedzona będzie minutą ciszy.Jak oświadczył Teatr im. Osterwy: "Wierzymy, że teatr jest czymś więcej niż miejscem, w którym opowiadamy historie. [...] Miejsce, które potrafi dawać wytchnienie i ukojenie, również w chwilach smutku i niepewności."Także Koncert Niepodległościowy – muzyczna opowieść o wolności w Filharmonii Gorzowskiej odbędzie się o godzinie 17.

Niedzielne [08.11] wydarzenia odwołał Klub Kultury MCK Jedyna, czy Muzeum Lubuskie. Nie odbyła się także Polska Noc Kabaretowa.

W związku z żałobą narodową. Flagi na masztach magistratu, czy na bulwarze są spuszczone do połowy.