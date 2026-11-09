Gorzów solidarny z Krakowem. Wielki napis na Arenie

K.Bar
2026-11-09 15:12

Wielki napis "Pamięci ofiar w Krakowie" wyświetlany jest na telebimie gorzowskiej Areny. Kondolencje spływają także od klubów sportowych, czy instytucji kultury. Wojewoda deklaruje monitorowanie sytuacji.

Arena Gorzów z napisem Pamięci ofiar tragedii w Krakowie na telebimie. O żałobie przeczytasz na Eska Gorzów.
Autor: kb

W poniedziałek [09.11] kulturalna działalność w mieście wraca powoli do normy. Bez zmian odbywają się Gorzowskie Spotkania Teatralne, "Zapętlona" poprzedzona będzie minutą ciszy.Jak oświadczył Teatr im. Osterwy: "Wierzymy, że teatr jest czymś więcej niż miejscem, w którym opowiadamy historie. [...] Miejsce, które potrafi dawać wytchnienie i ukojenie, również w chwilach smutku i niepewności."Także Koncert Niepodległościowy – muzyczna opowieść o wolności w Filharmonii Gorzowskiej odbędzie się o godzinie 17.

Niedzielne [08.11] wydarzenia odwołał Klub Kultury MCK Jedyna, czy Muzeum Lubuskie. Nie odbyła się także Polska Noc Kabaretowa.

W związku z żałobą narodową. Flagi na masztach magistratu, czy na bulwarze są spuszczone do połowy.

 

ROLKI

Arena Gorzów
żałoba narodowa