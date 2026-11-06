Ice Arena otwarta. Można kręcić piruety na lodzie

Jazda figurowa nowością na lodowisku w Gorzowie.

Ice Arena dzisiaj [6.11] zainaugurowała kolejny sezon.

A od 17 listopada rozpocznie się kurs jazdy figurowej na lodzie. Chętni będą trenować skoki i piruety pod okiem instruktorki Ewy Onichimiuk.

To przecudowny sport. Będziemy doskonalić skoki, piruety na takim podstawowym poziomie. Można zapisywać się od ósmego roku życia.

Pierwsi miłośnicy jazdy na łyżwach pojawili się tuż po otwarciu lodowiska. Wśród nich Karol Dorywadzki, który ślizga się od 60 lat.

Od najmłodszych lat próbuję jeździć na łyżwach. Staram się być zawsze na inauguracji sezonu na lodowisku.

W ofercie Tanie Ślizganie, Bilety Rodzinne oraz Disco Lodowisko.

W dni powszednie lodowisko otwarte będzie od 12 do 20, a w piątki soboty, niedziele i święta od 10 do 21.