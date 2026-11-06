Poszukiwany przez Interpol zatrzymany w Świecku. Jest podejrzany o zabójstwo

K.Bar
2026-11-06 12:09

Poszukiwany czerwoną notą Interpolu w areszcie. Wkrótce trafi do Finlandii, gdzie podejrzewany jest o zabójstwo. Mężczyzna wpadł na granicy polsko-niemieckiej w Świecku. Posługiwał się podrabianym dowodem.

Funkcjonariusz Straży Granicznej prowadzi zatrzymanego mężczyznę do radiowozu. O akcji w Świecku przeczytasz na Eska Gorzów.
Autor: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej/ Materiały prasowe

Zatrzymania w tym tygodniu dokonali strażnicy graniczni ze Słubic. W trakcie działań na granicy, skontrolowali autokar wjeżdżający do Polski.

Jeden z pasażerów okazał polski dowód osobisty, który wydał się jednak funkcjonariuszom podejrzany. Okazało się, że dokument jest podrobiony. 24-latek przyznał, że jest obywatelem Estonii, podał swoje dane osobowe.

To był początek jego problemów, bo okazało się, że za mężczyzną wystawiona jest czerwona nota interpolu. Był poszukiwany w celu zatrzymania i przekazania lub ekstradycji do Finlandii, podejrzany o zabójstwo na jej terenie.

Estończyk przyznał się także do posługiwania się podrobionym dokumentem. Orzeczono wobec niego 6 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem na 2 lata.

 

ROLKI

straż graniczna
czerwona nota interpolu