Stal Gorzów jest "na czysto". Klub może podpisywać kontrakty z zawodnikami

Stal Gorzów z pozytywną rekomendacją władz ligi. Kibice i zarząd klubu czekali na takie wieści.

PGE Ekstraliga wydała komunikat dotyczący licencji na nowy sezon. Wszystkie kluby ligi zawodowej rozliczyły się z zawodnikami i personelem w terminie zgodnym z wymogami licencyjnymi. Dotyczy to również gorzowskiego klubu.

Stal może przystąpić do kontraktowania zawodników już w podstawowym oknie transferowym, które potrwa od 16 do 20 listopada.

Warto pamiętać, że to pierwszy etap kontroli finansów klubów na 2027 rok. 29 listopada kluby będą składać wnioski licencyjne. Wtedy Zespół Licencyjny porówna planowane wydatki na nowe kontrakty zawodników z przychodami osiągniętymi przez klub w aktualnym sezonie i oceni, czy stać go na wywiązanie się z nowych zobowiązań.

Dla zawodników, na których kluby nie zapewnią wystarczających pieniędzy czeka nowe okienko transferowe na początku marca.