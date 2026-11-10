Inneko zapewnia, że zima ich nie zaskoczy

Sól i piasek kupione, dodatkowa piaskarka na stanie. Inneko gotowe na odśnieżanie i posypywanie dróg w Gorzowie.

Póki co pracownicy spółki czyszczą chodniki i ścieżki rowerowe z liści. Opadów śniegu jeszcze w Gorzowie nie będzie, ale nocami temperatura spada poniżej zera. A to oznacza, że na jezdni robi się ślisko.

Spółka Inneko RCS jest w gotowości od połowy października. Magazyny z solą i piaskiem są wypełnione, pod tym względem cała zima jest zabezpieczona.

Musimy być przygotowani na dynamicznie zmieniające się warunki pogodowe. Cały zespół jest w gotowości. Dodatkowo Inneko RCS zakupiło kolejna piaskarkę, żeby wzmocnić zaplecze techniczne i tabor - mówi Iwona Olek, prezes Inneko:

Obecnie spółka ma na stanie 12 takich pojazdów. Umowa z miastem obliguje ją do posiadania 10 pługopiaskarek, więc w razie awarii jest sprzęt na zastępstwo.

Inneko RCS zajmuje się na terenie Gorzowa 316 km dróg i 200 km chodników.