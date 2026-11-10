Groził małoletnim w pociągu, grozi mu do 4,5 roku pozbawienia wolności

Mężczyzna został zatrzymany przez Straż Ochrony Kolei i słubicką policję po wyjściu z pociągu na dworku PKP w Rzepinie. Był trzeźwy. W tym środku transportu właśnie miał grozić dwóm nieletnim nożem. Ten rzeczywiście został znaleziony w kieszeni na rękawie kurtki.

Podejrzany wyjaśnił, że jechał pociągiem i miał przy sobie nóż. Przyznał się także do kierowania wobec młodzieży gróź karalnych - mówi Jacek Wasilewski z prokuratury w Gorzowie:

Mężczyzna kwestionuje okazywanie tego nożna. Materiał dowodowy, który jest w sprawie, opiera się głównie na zeznaniach pokrzywdzonych.

Postępowanie jest w toku. Andrzej D. usłyszał zarzut groźby karalnej, do tego odpowie w warunkach recydywy.