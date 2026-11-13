Gorzów będzie miał uniwersytet za dwa, góra cztery lata!

Uniwersytet w Gorzowie już za dwa lata​? Takie plany ma rektor AJP.

Gorzowska uczelnia czeka na wyniki odwołania, jakie złożyła po ostatniej ocenie jakości badań naukowych. Władze akademii uważają, że w kilku dziedzinach powinny one być wyższe.

Rektor AJP spodziewa się, że wyniki będą znane na początku przyszłego roku. Wtedy uczelnia przystąpi do sporządzenia wniosku o przekształcenie w uniwersytet. Status uniwersytetu ma osiągnąć w latach 2028-2030.

Mamy za sobą dziesięcioletnie prace, dziesięcioletnie doświadczenia. Stoimy mocno, mamy mocną kadrę. Nastawiamy się na jej dalszy rozwój. W tej chwili naszym głównym celem, jest intensyfikacja pracy naukowej i rozwoju naukowego - mówi prof. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie.

W staraniach o powołanie uniwersytetu akademię wspiera gorzowski samorząd, który w najbliższych latach przekaże łącznie 22 mln zł.