5-latek zmarł w szpitalu przed planowaną operacją

Dramat rozegrał się 11 listopada na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Z nieoficjalnych doniesień serwisu Gorzowianin.com wynika, że pięciolatek zgłosił się do lekarzy z dolegliwościami bólowymi brzucha. Wykonana na miejscu diagnostyka, obejmująca tomografię komputerową, miała ujawnić u chłopca guza wymagającego natychmiastowej interwencji chirurgicznej. Zamiast od razu przeprowadzić operację, termin zabiegu wyznaczono podobno z około dwunastogodzinnym opóźnieniem. Mały pacjent nie dożył wyznaczonej pory i zmarł na oddziale. Wszystkie te doniesienia sprawdza teraz prowadząca dochodzenie prokuratura.

Śledztwo prokuratury w sprawie śmierci dziecka

Sprawę nagłośnił lokalny serwis Gorzowianin.com. Tuż po tragedii jeden z krewnych zmarłego pięciolatka oficjalnie powiadomił o zdarzeniu organy ścigania. W reakcji na to zgłoszenie prokurator Jacek Wasilewski z Prokuratury Okręgowej w Gorzowie poinformował o wszczęciu śledztwa pod kątem narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i nieumyślnego spowodowania jego śmierci.

Prowadzący sprawę urzędnicy zaznaczają, że całe postępowanie toczy się w tej chwili „w sprawie”, a nie przeciwko konkretnym osobom. W praktyce oznacza to, że śledczy nikomu nie przedstawili jeszcze żadnych zarzutów, a działania mają charakter wyjaśniający.

Prokuratura nie potwierdziła dotychczas oficjalnie doniesień o zdiagnozowanym guzie oraz przesuniętej w czasie operacji. Prowadzący postępowanie zabezpieczają teraz pełną dokumentację medyczną z placówki i szczegółowo badają cały proces leczenia małego pacjenta.

Wyniki sekcji zwłok 5-letniego chłopca

Sekcja zwłok pięciolatka odbyła się w poniedziałek, 16 listopada. W rozmowie z portalem Gorzowianin.com prokurator Jacek Wasilewski wyjaśnił, że pierwsze wnioski z badania sekcyjnego nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o dokładne powody zgonu dziecka.

Dotychczasowe ustalenia lekarzy medycyny sądowej mają bardzo ogólny charakter. Wiadomo jedynie, że bezpośrednią przyczyną śmierci pięciolatka było nagłe zatrzymanie krążenia. Podczas sekcji zabezpieczono próbki do dalszych analiz histopatologicznych. Jak poinformował prokurator, dokładna opinia specjalistów w tej sprawie będzie gotowa za około miesiąc.

Śledczy czekają na opinie biegłych

Przedstawiciele prokuratury zaznaczają, że ustalenie faktycznej przyczyny zgonu pięciolatka wymaga pogłębionych analiz histopatologicznych oraz pełnych ekspertyz biegłych. Dopiero po zgromadzeniu tych dokumentów śledczy będą mogli stwierdzić, czy działania lekarzy przyczyniły się do tragicznej śmierci małego pacjenta. W tej chwili dochodzenie wciąż trwa.

QUIZ wiedzy o zdrowiu: Czy potrafisz samodzielnie zdiagnozować chorobę? Pytanie 1 z 8 Chronicznie bolą cię mięśnie. To oznacza, że cierpisz na: Artretyzm Katar Czerniaka Następne pytanie